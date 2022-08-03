Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Лисёнок Айяяй сегодня всех удивил — оказывается, у него есть самокат! Да не простой, а поющий песенки. «Супер-быстрый самокат покатать любого рад!» — поет он. Лисёнок зовет друзей и веселый урок катания на самокате начинается! Цыплёнок Пи, Волчонок У, Котёнок Мур и Зайчонок Скок надевают яркие шлемы, специальную защиту, встают на свои самокаты и учатся держать равновесие, правильно отталкиваться ножкой, тормозить и поворачивать. А в конце мы узнаем очень важные правила безопасности и поведения на дороге. Серия идеально подходит для первого знакомства с самокатом. Повторяя за героями движения, малыш освоит азы катания в игровой форме и получит только положительные эмоции от обучения.

