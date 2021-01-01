Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В восьмой серии мультфильма Капельки Цветняшки открывают волшебный альбом на красной странице. Здесь хозяйничает Лисёнок Айяяй, и нас ждут активные игры. В этот раз он предлагает сыграть в прятки! Кто первым найдёт красные ушки? «В прятки будем мы играть, части тела повторять!» — поёт Лисёнок и прячется, а Цветняшки ищут его «за кустом, за холмом, за оранжевым мячом». Играя, они повторяют названия частей тела, которые изучили в прошлой серии с Лисёнком. Игра вышла замечательной, Айяяй и Цветняшки набегались! Перевести дух поможет книжка: «папа на ночь прочитает сказку для тебя». А в книге — напоминание о важных словах — «спасибо» и «пожалуйста». Мы ни в коем случае не забудем про них и поблагодарим Лисёнка за игру!



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