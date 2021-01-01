Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

8.82021, Домик для облака
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мы в гостях на жёлтой страничке Цыплёнка Пи. Тут сегодня ярко светит солнце и стоит жара. Как же укрыться от солнышка? Цыплёнок Пи и его друзья находят выход и надевают кепочки. Но вот беда, облачку негде укрыться, оно может растаять от жарких солнечных лучей. Облачку нужно срочно изготовить домик. И вот Цыплёнок Пи вместе с друзьями строят домик из мозаики. — «В стороне не стой, не стой! Дом для облака построй! Крыша стены и труба, будет новая изба!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская