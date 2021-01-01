Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
О сериале
На синей страничке случилась маленькая неприятность — синяя капелька случайно разлила краску и забрызгала ею всю одежду Волчонка У. Но не стоит унывать, ведь можно позвать на помощь друзей и устроить большую стирку! Для этого понадобятся только тазики с водой, душистое мыло и веселая песенка для настроения. Цыплёнок Пи, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок помогут Волчонку У отстирать его тельняшки легко и играючи. Славно потрудившись, друзья поужинают вкусной кашей. А закончится история нежной колыбельной, которая убаюкает не только Волчонка У, но и маленьких зрителей. Эта серия познакомит малыша с идеей стирки, объяснит, что испачканную одежду можно сделать снова чистой и покажет, как нужно за ней ухаживать. После просмотра мультфильма предложите ребенку поиграть в стирку.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская