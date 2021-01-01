Рисунок в подарок
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Рисунок в подарок
8.82021, Рисунок в подарок
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн

О сериале

Зайчонок Скок и его друзья заскучали, не могут решить, что бы им сегодня нарисовать. Может быть, солнышко? Или море? Травку или цветок? У Зайчонка есть идея — пусть каждый нарисует свою картинку и получатся замечательные подарки для близких! Капли Цветняшки брызгают краской на листы, и друзья берутся за дело. Эта серия - отличное пособие для увлекательного занятия по рисованию. Приготовьте бумагу, пальчиковые краски и предложите малышу повторить рисунки любимых героев. А заодно можно обсудить тему подарков и придумать открытки для всех членов семьи.

Сериал Рисунок в подарок 1 сезон 55 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»