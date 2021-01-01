8.82021, Рисунок в подарок
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн
О сериале
Зайчонок Скок и его друзья заскучали, не могут решить, что бы им сегодня нарисовать. Может быть, солнышко? Или море? Травку или цветок? У Зайчонка есть идея — пусть каждый нарисует свою картинку и получатся замечательные подарки для близких! Капли Цветняшки брызгают краской на листы, и друзья берутся за дело. Эта серия - отличное пособие для увлекательного занятия по рисованию. Приготовьте бумагу, пальчиковые краски и предложите малышу повторить рисунки любимых героев. А заодно можно обсудить тему подарков и придумать открытки для всех членов семьи.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская