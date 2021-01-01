Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

На жёлтой страничке у Цыплёнка Пи много жёлтого цвета: жёлтое солнышко, жёлтые пчёлки, жёлтые цветочки. Курочка Коко показала Цыплёнку его портрет. Он тоже жёлтого цвета! Друзья Цыплёнка Пи тоже хотят составить свои портреты в своих цветах. У Цыплёнка Пи есть решение! Мозаика! Из нее можно собрать портрет каждого героя. Интересная игра получилась! В завершении игры Курочка Коко подсказывает малышам, что после игры нужно навести порядок. В этой серии малыши снова закрепят знания цветов, а также научатся сопоставлять и собирать целое из частей.



