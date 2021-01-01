Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн
О сериале
На жёлтой страничке у Цыплёнка Пи много жёлтого цвета: жёлтое солнышко, жёлтые пчёлки, жёлтые цветочки. Курочка Коко показала Цыплёнку его портрет. Он тоже жёлтого цвета! Друзья Цыплёнка Пи тоже хотят составить свои портреты в своих цветах. У Цыплёнка Пи есть решение! Мозаика! Из нее можно собрать портрет каждого героя. Интересная игра получилась! В завершении игры Курочка Коко подсказывает малышам, что после игры нужно навести порядок. В этой серии малыши снова закрепят знания цветов, а также научатся сопоставлять и собирать целое из частей.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская