Воздушные шарики
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Воздушные шарики
8.82021, Воздушные шарики
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

В семнадцатой серии мультфильма «Цветняшки» наш альбом открывается на синей страничке: мы в гостях у Волчонка У! Он встречает друзей со связкой разноцветных воздушных шариков и дарит каждому по одному. Зверята крепко зажимают в кулачках ниточки от шариков. Но внезапно налетевший ветер всё равно вырывает и уносит их: «Он пыль поднимет, в речке волны соберёт. И шарики цветные он с собою унесёт. » Хорошо, что у наших друзей есть бумажный кораблик: можно запрыгнуть в него и догнать улетевшие шарики! Поймаем и вернём зелёный шарик Котёнку, белый — Зайчонку, красный — Лисёнку, жёлтый — Цыплёнку, синий — Волчонку. Ура!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»