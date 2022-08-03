В семнадцатой серии мультфильма «Цветняшки» наш альбом открывается на синей страничке: мы в гостях у Волчонка У! Он встречает друзей со связкой разноцветных воздушных шариков и дарит каждому по одному. Зверята крепко зажимают в кулачках ниточки от шариков. Но внезапно налетевший ветер всё равно вырывает и уносит их: «Он пыль поднимет, в речке волны соберёт. И шарики цветные он с собою унесёт. » Хорошо, что у наших друзей есть бумажный кораблик: можно запрыгнуть в него и догнать улетевшие шарики! Поймаем и вернём зелёный шарик Котёнку, белый — Зайчонку, красный — Лисёнку, жёлтый — Цыплёнку, синий — Волчонку. Ура!

