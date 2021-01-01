Песенка леса
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Песенка леса
8.72021, Песенка леса
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

На зелёной страничке волшебного альбома, где живет Котёнок Мур наступила весна! Здесь много ярких цветов и сочной зелени, зелёных кузнечиков и первых лесных цветов. Котёнок Мур и его друзья отправляются на лесную прогулку - сегодня их ждет настоящее музыкальное приключение! Вместе с друзьями малыш узнает больше о лесных жителях и выучит песенку леса. В финале серии друзья покажут, как важно заботиться об окружающей природе и оставлять лесную опушку в чистоте и порядке после прогулки.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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