Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На зелёной страничке волшебного альбома, где живет Котёнок Мур наступила весна! Здесь много ярких цветов и сочной зелени, зелёных кузнечиков и первых лесных цветов. Котёнок Мур и его друзья отправляются на лесную прогулку - сегодня их ждет настоящее музыкальное приключение! Вместе с друзьями малыш узнает больше о лесных жителях и выучит песенку леса. В финале серии друзья покажут, как важно заботиться об окружающей природе и оставлять лесную опушку в чистоте и порядке после прогулки.



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