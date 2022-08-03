Сегодня на зелёной страничке Котёнок Мур готовит кое-что особенное — музыкальный театр! Капельки Цветняшки усаживаются в зрительном зале и с нетерпением ждут, когда откроется занавес. Звенит звонок и представление начинается: Котёнок Мур, Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй и Зайчонок Скок прячутся за ширмой и показывают с помощью бумажных кукол на палочке музыкальный спектакль про зверушек на ферме: лошадку, корову, овечку и козу. «Мы на ферме любим жить, с вами мы хотим дружить!” — поют друзья. На звуки спектакля слетаются птички, собирается полный зал восторженных зрителей. Эта серия знакомит детей с таким культурным явлением как театр и правилами поведения в нем. А еще подсказывает замечательную идею для творческого досуга. Предложите малышу поиграть в театр и смастерите вместе с ним персонажей и необходимые декорации. Будет весело!

