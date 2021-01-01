Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Капельки Цветняшки зовут ребят заглянуть на желтую страничку. Там Курочка Коко и Цыплёнок Пи отправились в большое путешествие на автобусе! Они делают остановки у домиков друзей, приглашая их с собой. Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок устраиваются в мягких креслах, пристегиваются ремешками, и все вместе отправляются в путь-дорогу. «Очень весело нам в пути, мир большой за окном, смотри!» — поёт Цыплёнок. Но дорога долгая и, в конце концов, друзья заскучали. Что же делать? Курочка Коко предлагает детям поиграть в увлекательную игру: посмотри в окно и найди предметы определенной формы — сначала круглые, потом квадратные, и, наконец, треугольные. Оказывается, вокруг так много интересного! За весёлой игрой, дорога пролетает незаметно, и приходит время прощаться с друзьями. Но не стоит грустить, ведь совсем скоро мы увидимся снова! Серия объясняет малышам как вести себя в долгом путешествии и как важно соблюдать правила безопасности — все герои пристегнуты ремешками и спокойно сидят на своих местах. Игра друзей помогает запомнить основные геометрические формы, и заодно подсказывает родителям как развлечь детей в дороге и не только.



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