Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Капельки Цветняшки зовут ребят заглянуть на желтую страничку. Там Курочка Коко и Цыплёнок Пи отправились в большое путешествие на автобусе! Они делают остановки у домиков друзей, приглашая их с собой. Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок устраиваются в мягких креслах, пристегиваются ремешками, и все вместе отправляются в путь-дорогу. «Очень весело нам в пути, мир большой за окном, смотри!» — поёт Цыплёнок. Но дорога долгая и, в конце концов, друзья заскучали. Что же делать? Курочка Коко предлагает детям поиграть в увлекательную игру: посмотри в окно и найди предметы определенной формы — сначала круглые, потом квадратные, и, наконец, треугольные. Оказывается, вокруг так много интересного! За весёлой игрой, дорога пролетает незаметно, и приходит время прощаться с друзьями. Но не стоит грустить, ведь совсем скоро мы увидимся снова! Серия объясняет малышам как вести себя в долгом путешествии и как важно соблюдать правила безопасности — все герои пристегнуты ремешками и спокойно сидят на своих местах. Игра друзей помогает запомнить основные геометрические формы, и заодно подсказывает родителям как развлечь детей в дороге и не только.
Сериал Путь-дорога 1 сезон 51 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская