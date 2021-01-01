Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Что за фонтанчик бьет на синей странице? А это к Волчонку У приплыл в гости кит! Кит — большой - пребольшой и очень добрый. «Я самый добрый в мире кит, на всю планету знаменит. Есть у меня китовый ус и силой я своей горжусь», — поёт он свою песенку и резвится на волнах. Кит подплывает поближе к берегу, но вот беда — застревает там, не в силах вернуться обратно в море. Волчонок пытается столкнуть его в воду, но ничего не выходит, кит слишком тяжелый. Тогда он зовет друзей: и вместе им удается спасти кита! Но вот наступает вечер и пора отправляться ко сну. А игры и путешествия во сне, как известно, могут продолжаться бесконечно. Волчонок бороздит морские просторы верхом на ките под нежную мелодию колыбельной. В этой серии дети познакомятся не только с таким замечательным животным как кит, но и с понятиями «большой» и «тяжелый». А чтобы закрепить знания, предложите малышу попробовать сдвинуть с места «кита» — какой-нибудь тяжелый предмет, сначала одному, а потом с вашей помощью.



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