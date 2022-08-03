Пчёлки
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Пчёлки
8.82021, Пчёлки
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Волчонок пригласил гостей на чаепитие. Но где взять угощение? Друзья решают пойти к пчёлкам и попросить у них мёда к чаю. В этой серии «Цветняшки» познакомят малышей с полезными насекомыми — пчёлами, расскажут о том, где они живут, какие звуки издают, из чего делают мёд и почему нельзя их трогать. Серии с Волчонком У направлены на формирование представлений ребенка об окружающем мире и свойствах предметов, развитие речи и воспитание навыков гигиены.

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»