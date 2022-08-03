Волчонок пригласил гостей на чаепитие. Но где взять угощение? Друзья решают пойти к пчёлкам и попросить у них мёда к чаю. В этой серии «Цветняшки» познакомят малышей с полезными насекомыми — пчёлами, расскажут о том, где они живут, какие звуки издают, из чего делают мёд и почему нельзя их трогать. Серии с Волчонком У направлены на формирование представлений ребенка об окружающем мире и свойствах предметов, развитие речи и воспитание навыков гигиены.

