Цветняшки. Сезон 2
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72022, Цветняшки. Сезон 2 45 серий
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

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Сюжет

Второй сезон сериала-мюзикла «Цветняшки» открывает малышам мир эмоций и чувств. Просмотр серий сезона ответит на вопросы о том, как поступать в непростых ситуациях, связанных с обидой, злостью, страхом и другими чувствами. Герои сериала продемонстрируют малышу способы примирения и преодоления негативных эмоций, а родителям — эффективные способы взаимодействия с ребёнком в ситуации протеста. Все истории второго сезона направлены на развитие эмоционального интеллекта и расширение кругозора маленького зрителя.
Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Цветняшки 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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