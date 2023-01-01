Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Второй сезон сериала-мюзикла «Цветняшки» открывает малышам мир эмоций и чувств. Просмотр серий сезона ответит на вопросы о том, как поступать в непростых ситуациях, связанных с обидой, злостью, страхом и другими чувствами. Герои сериала продемонстрируют малышу способы примирения и преодоления негативных эмоций, а родителям — эффективные способы взаимодействия с ребёнком в ситуации протеста. Все истории второго сезона направлены на развитие эмоционального интеллекта и расширение кругозора маленького зрителя.

Смотри, повторяй, развивайся!



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