Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На пороге дома Лис - гость! Известный во всем мире хоккеист - Дядя Лис. Долгожданная встреча для Лисенка Айяяй. Он давно хотел познакомиться с Дядей и узнать про удивительный вид спорта - хоккей. Дядя Лис поделился своей хоккейной историей с Лисенком и его друзьями. Герои Цветняшки тут же захотели попробовать себя на льду и у них здорово получилось. Серия расширит представления малыша о зимних видах спорта, познакомит с процедурой знакомства и поможет узнать различные семейные роли (дядя, тетя)





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