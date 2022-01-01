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Цветняшки
2-й сезон
Хоккей
8.72022, Хоккей
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

На пороге дома Лис - гость! Известный во всем мире хоккеист - Дядя Лис. Долгожданная встреча для Лисенка Айяяй. Он давно хотел познакомиться с Дядей и узнать про удивительный вид спорта - хоккей. Дядя Лис поделился своей хоккейной историей с Лисенком и его друзьями. Герои Цветняшки тут же захотели попробовать себя на льду и у них здорово получилось. Серия расширит представления малыша о зимних видах спорта, познакомит с процедурой знакомства и поможет узнать различные семейные роли (дядя, тетя)

Сериал Хоккей 2 сезон 43 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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