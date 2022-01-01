Мороженое
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Мороженое
8.72022, Мороженое
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

Осваиваем аппликацию и работу с клеем, учимся одеваться по погоде. Вместе с Зайчонком Скок и его друзьями малыши освоят увлекательное творческое занятие, придумывая и украшая своё собственное мороженое. Цветняшки предлагает идею для простой игры, развивающей художественные способности, мелкую моторику и навык выполнения заданий по образцу. Также в серии затрагивается тема протестного поведения и даются подсказки родителям как вести себя с малышом, если он отказывается что-то делать — например, надевать шапку.

Сериал Мороженое 2 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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