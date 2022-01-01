Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учимся распознавать эмоции и справляться со страхом перед визитом к врачу. Создаем безопасный образ доброго доктора и знакомимся с важной профессией. Цыплёнок Пи и его друзья распереживались перед приёмом у врача и все попрятались. К счастью, доктор знает как успокоить малышей — для начала можно поиграть и «полечить» игрушки. Увидев, что доктор «добрый и весёлый и на монстра не похожий», друзья успокаиваются и дают себя осмотреть. С помощью забавной песенки, Цветняшки наглядно объясняют детям, что доктор — это тот, кто помогает людям, заботится о них и лечит. Серия формирует интерес к профессии медика, подсказывает идею для интересной игры и развивает умение подражать.



Сериал Доктор 2 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в ру�сской озвучке на видеосервисе Wink.