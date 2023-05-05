Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

За столом у друзей грусть-тоска, на тарелках полезная еда, которую не хочется съедать, в ушах советы родителей о пользе правильного питания. Что же делать? У Зайчонка Скок замечательная идея сделать из полезных продуктов настоящие бутерброды. Включаем воображение и получаем вкусный и полезный перекус, от которого невозможно отказаться! Серия рекомендуется к семейному просмотру, родителям подскажет интересные идеи для организации питания малыша. Смотрим и идем вместе на кухню готовить

