Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знакомимся с легкой атлетикой, формируем спортивное поведение, учимся побеждать и проигрывать. Лисёнок Айяяй и его друзья устроили настоящий забег на короткую дистанцию и каждый старается прийти к финишу первым. Но в ходе тренировок маленькие спортсмены понимают, что победа в соревновании не так уж и важна. Главное — ощущение скорости и приятное чувство победы над самим собой. Ведь только так и можно стать чемпионом. Благодаря Цветняшкам, малыши познакомятся с новым видом спорта и выучат основные термины: «забег», «на старт», «внимание», «марш», «финиш» и другие. Серия подсказывает идею для замечательной игры в бегунов, а также формирует правильное представление о том, что такое «спортивный дух», учит радоваться чужим успехам так же, как и своим.



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