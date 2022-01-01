Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знакомимся с новым жанром выступлений — костюмированными танцами, а заодно учимся распознавать негативные эмоции и боремся со страхами. Котёнок Мур задумал удивить зрителей на своем концерте и нарядился в привидение. Друзья сначала немножко испугались, а потом поняли, что это Котёнок и тоже захотели надеть костюмы привидений, чтобы вместе исполнить весёлый танец. Так малыши узнают — то, что выглядит пугающим, часто оказывается совсем не страшным, а наоборот смешным. Эта серия подсказывают отличную идею для домашнего костюмированного концерта, который потребует минимум подготовки. Всё что вам понадобится — это старая простыня или покрывало, чтобы сделать костюмы привидений. Вечер веселья для всей семьи гарантирован!



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