Привидение
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Привидение
8.72022, Привидение
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Знакомимся с новым жанром выступлений — костюмированными танцами, а заодно учимся распознавать негативные эмоции и боремся со страхами. Котёнок Мур задумал удивить зрителей на своем концерте и нарядился в привидение. Друзья сначала немножко испугались, а потом поняли, что это Котёнок и тоже захотели надеть костюмы привидений, чтобы вместе исполнить весёлый танец. Так малыши узнают — то, что выглядит пугающим, часто оказывается совсем не страшным, а наоборот смешным. Эта серия подсказывают отличную идею для домашнего костюмированного концерта, который потребует минимум подготовки. Всё что вам понадобится — это старая простыня или покрывало, чтобы сделать костюмы привидений. Вечер веселья для всей семьи гарантирован!

Сериал Привидение 2 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

Всё