Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В новой серии герои мультфильма “Цветняшки” помогут Котенку Мур подготовить подарок для его Бабушки Кошки! Конечно же, это будет выступление в любимом жанре Бабушки, а сами герои постараются воссоздать образ ее любимой музыкальной группы - смотрите серию, чтобы узнать подробности! Благодаря веселой мелодии и ритму малыши смогут раскрыть свои музыкальные таланты, а также развить речевой аппарат.



Помимо этого, серия поможет малышу развить эмоциональный интеллект и эмпатию, а также расскажет о том, что такое слезы радости!



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