Подарок для бабушки
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Подарок для бабушки
8.72022, Подарок для бабушки
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В новой серии герои мультфильма “Цветняшки” помогут Котенку Мур подготовить подарок для его Бабушки Кошки! Конечно же, это будет выступление в любимом жанре Бабушки, а сами герои постараются воссоздать образ ее любимой музыкальной группы - смотрите серию, чтобы узнать подробности! Благодаря веселой мелодии и ритму малыши смогут раскрыть свои музыкальные таланты, а также развить речевой аппарат.

Помимо этого, серия поможет малышу развить эмоциональный интеллект и эмпатию, а также расскажет о том, что такое слезы радости!

Сериал Подарок для бабушки 2 сезон 29 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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