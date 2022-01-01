Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Формируем представление о роли папы в воспитании малыша и учимся подражательному поведению. Лисёнку Айяяй и его друзьям очень хочется поскорее стать взрослыми, чтобы делать всё, что захочется. Вот бы стать такими же большими, сильными и умными, как папа Лис. У Лисёнка есть идея, как этого добиться. Нужно просто повторять за папой всё что он делает: ходить на работу и с работы, удить рыбу, чинить кран, красить стены, водить машину, дарить цветы маме, играть в футбол и в лошадку…Ух! У папы так много дел, что друзья выбились из сил. Так малыши поняли, что быть папой непросто и нужно еще подрасти, чтобы справиться с такой кучей важных дел. А пока можно побыть детьми — беззаботно поиграть в любимые игры, а потом лечь в кроватку и уснуть под звуки волшебной колыбельной.



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