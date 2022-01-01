Созвездия
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Созвездия
8.72022, Созвездия
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

Зайчонок Скок настоящий фантазер и выдумщик. Сегодня он решил поиграть в астрономов. Друзья с увлечением подхватили его идею и не пожалели. В серии малыши познакомятся с названиями космических объектов и созвездиями. А песенка серии поможет заучить красивые названия – Центавр, Кассиопея, Андромеда и другие. Смотрите вместе с героями на звездное небо, находите созвездия и мечтайте о новых открытиях

Сериал Созвездия 2 сезон 35 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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