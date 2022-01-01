Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Зайчонок Скок настоящий фантазер и выдумщик. Сегодня он решил поиграть в астрономов. Друзья с увлечением подхватили его идею и не пожалели. В серии малыши познакомятся с названиями космических объектов и созвездиями. А песенка серии поможет заучить красивые названия – Центавр, Кассиопея, Андромеда и другие. Смотрите вместе с героями на звездное небо, находите созвездия и мечтайте о новых открытиях



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