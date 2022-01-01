Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Разбираемся с зимними вещами — учимся одеваться по погоде, узнаём названия теплых предметов одежды, а также осваиваем аппликацию и работу с клеем. В гостях у Зайчонка Скок друзья перепутали все свои вещи. Чтобы узнать где чья шапка, шарф, рукавицы и сапожки, наши герои решили поиграть в игру и с помощью аппликации одеть своих персонажей. Весёлая песенка Цветняшек поможет малышам понять что такое зимняя одежда, какая она бывает и почему важно тепло одеваться в холодное время года. Серия подсказывает родителям идею увлекательного творческого занятия «Зимняя одежда» для закрепления знаний, развития мелкой моторики и образного мышления.



Сериал Путаница 2 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.