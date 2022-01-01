Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Цыпленок Пи с друзьями отправились в путешествие на самолете! Какие невероятные приключения. Можно увидеть пилота, стюардессу и даже капитана воздушного судна. А еще, познакомится с правилами поведения в полете. Песенка из серии поможет родителям подготовить малыша к предстоящему путешествию и справится с детскими волнениями. А если пока вы не собираетесь в полет, устройте после просмотра сюжетно-ролевую игру и отработайте все навыки поведения в самолете!



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