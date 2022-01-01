8.82022, День рождения
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Торжественно начинаем второй сезон Цветняшек с истории про самый счастливый день в году — день рождения! Сегодня Цыплёнок Пи — именинник. Капельки Цветняшки спешат разослать всем друзьям приглашения на праздник. Цыплёнку радостно и немного волнительно, он готовит вместе с мамой торт и мечтает получить в подарок настоящий фотоаппарат. Эта серия объясняет детям что такое день рождения и как его принято отмечать. А еще — подсказывает простой рецепт пирога, который можно легко приготовить вместе с родителями. Смотрите, повторяйте, развивайтесь вместе с Цветняшками!
Сериал День рождения 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская