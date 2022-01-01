Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Торжественно начинаем второй сезон Цветняшек с истории про самый счастливый день в году — день рождения! Сегодня Цыплёнок Пи — именинник. Капельки Цветняшки спешат разослать всем друзьям приглашения на праздник. Цыплёнку радостно и немного волнительно, он готовит вместе с мамой торт и мечтает получить в подарок настоящий фотоаппарат. Эта серия объясняет детям что такое день рождения и как его принято отмечать. А еще — подсказывает простой рецепт пирога, который можно легко приготовить вместе с родителями. Смотрите, повторяйте, развивайтесь вместе с Цветняшками!



Сериал День рождения 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.