Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Торжественно начинаем второй сезон Цветняшек с истории про самый счастливый день в году — день рождения! Сегодня Цыплёнок Пи — именинник. Капельки Цветняшки спешат разослать всем друзьям приглашения на праздник. Цыплёнку радостно и немного волнительно, он готовит вместе с мамой торт и мечтает получить в подарок настоящий фотоаппарат. Эта серия объясняет детям что такое день рождения и как его принято отмечать. А еще — подсказывает простой рецепт пирога, который можно легко приготовить вместе с родителями. Смотрите, повторяйте, развивайтесь вместе с Цветняшками!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

