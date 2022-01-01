Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знакомимся с новой героической профессией — пожарным! Учимся переходить от одного вида деятельности к другому и рисовать прямые линии по заданному направлению. В доме у Зайчонка Скок друзья собрались почитать книжку про кошкин дом, а в процессе чтения вдохновились на игру в пожарных. Вместе с любимыми героями малыши узнают как выглядят пожарные и для чего они нужны, а также почерпнут для себя идею увлекательной сюжетно-ролевой игры с элементами рисования, которая заодно развивает навык более точного проведения линий в определенном направлении. Также, серия расширяет представления детей о способах проведения досуга, показывая разные способы времяпровождения — чтение, игра, рисование — и способы переключения между ними.



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