Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учимся признавать свою вину и просить прощения. Развиваем ответственность у малышей и подсказываем родителям как правильно реагировать на проступки ребёнка. Волчонок У хотел поиграть с дедушкиной подзорной трубой и случайно сломал её. Поделившись с друзьями этой неприятностью, Волчонок узнал, что такое случается со всеми. И, хотя очень хочется промолчать, нужно набраться смелости и поступить правильно — признаться во всем, извиниться и выразить готовность всё исправить. Тогда взрослые не будут ругаться, а наоборот похвалят за честность. Ведь любая проблема может быть решена совместно. Как и все серии второго сезона, данный сюжет направлен на развитие эмоционального и социального интеллекта. Серия учит детей брать на себя ответственность за свои поступки, а родителям подсказывает правильную стратегию взаимодействия с провинившимся малышом.



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