Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учимся делать фигурки из песка, а заодно — различать овощи и фрукты. Развиваем эмоциональный интеллект и подсказываем родителям способ договориться с малышом в ситуации «не хочу». Волчонок У решил приготовить суп из овощей для Дедушки Волка и позвал друзей на помощь. Вместе с Цветняшками малыши узнают, как можно играть в песочнице с формочками. А также выучат названия основных овощей и фруктов и разберутся, чем они отличаются друг от друга. В конце серии уделено внимание отрицательным эмоциям и тому, как с ними справляться. А родители почерпнут для себя полезный совет о том, как быть, если малыш отказывается садиться за стол. Серии про Волчонка У направлены на развитие сенсорных способностей через игры с водой, песком и другими природными материалами. В них рассказывается о разных погодных явлениях, о животных, рыбках и насекомых, прививается любовь к природе и ответственное к ней отношение.



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