Фрукты-овощи
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Фрукты-овощи
8.72022, Фрукты-овощи
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Учимся делать фигурки из песка, а заодно — различать овощи и фрукты. Развиваем эмоциональный интеллект и подсказываем родителям способ договориться с малышом в ситуации «не хочу». Волчонок У решил приготовить суп из овощей для Дедушки Волка и позвал друзей на помощь. Вместе с Цветняшками малыши узнают, как можно играть в песочнице с формочками. А также выучат названия основных овощей и фруктов и разберутся, чем они отличаются друг от друга. В конце серии уделено внимание отрицательным эмоциям и тому, как с ними справляться. А родители почерпнут для себя полезный совет о том, как быть, если малыш отказывается садиться за стол. Серии про Волчонка У направлены на развитие сенсорных способностей через игры с водой, песком и другими природными материалами. В них рассказывается о разных погодных явлениях, о животных, рыбках и насекомых, прививается любовь к природе и ответственное к ней отношение.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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