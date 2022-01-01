Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Развиваем эмпатию, знакомимся с кухонными принадлежностями и учимся накрывать на стол. В этой серии Цыплёнок Пи показывает малышам как можно помочь маме, если она устала. Умница Цыплёнок решил дать отдохнуть Курочке Коко и сам приготовил кашу! Серия развивает внимательность, самостоятельность, умение подражать и находить общее. В ее основе — игра «Варим кашу», в которую можно регулярно играть с малышом дома, чтобы безопасно познакомить его с кухней и всем, что там находится: посудой, плитой, столовыми приборами и прочими предметами. Игра учит не только алгоритму приготовления еды, но и такому важному социальному навыку как сервировка стола.



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