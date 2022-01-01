Каша на завтрак
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Каша на завтрак
8.72022, Каша на завтрак
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Развиваем эмпатию, знакомимся с кухонными принадлежностями и учимся накрывать на стол. В этой серии Цыплёнок Пи показывает малышам как можно помочь маме, если она устала. Умница Цыплёнок решил дать отдохнуть Курочке Коко и сам приготовил кашу! Серия развивает внимательность, самостоятельность, умение подражать и находить общее. В ее основе — игра «Варим кашу», в которую можно регулярно играть с малышом дома, чтобы безопасно познакомить его с кухней и всем, что там находится: посудой, плитой, столовыми приборами и прочими предметами. Игра учит не только алгоритму приготовления еды, но и такому важному социальному навыку как сервировка стола.

Сериал Каша на завтрак 2 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

Всё