Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учимся правильно себя вести в магазине, знакомимся с профессией продавца и работаем над развитием речи. Курочке Коко нужно пополнить продуктовые запасы, а это значит пора в магазин! Курочка и Цыплёнок Пи зовут с собой друзей, и вся компания отправляется за покупками. Серия рассказывает малышам о том, как устроен магазин, какие в нём бывают отделы и что в них продаётся. Наблюдая за Цветняшками, малыши усвоят правильные сценарии поведения в супермаркете, а родители узнают как реагировать, если ребёнок что-то уронил с полки или рассыпал. Серия призвана вдохновить малышей на игру в «магазин», чтобы лучше запомнить новые слова и понятия, порепетировать социальные ритуалы, примерить на себя роли продавца и кассира, потренировать речь и даже поучиться считать, расплачиваясь за товар.



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