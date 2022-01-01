Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знакомимся с новым видом спорта, укрепляем мышцы и учимся распознавать негативные эмоции. Лисёнок Айяяй предлагает друзьям поиграть в гимнастов, чтобы стать такими же сильными и ловкими как его папа Лис. Повторяя за Лисёнком и остальными, малыши выполнят серию простых упражнений на развитие координации и растяжку. Серия помогает расширить спортивный кругозор малыша, рассказывая о таком виде спорта как гимнастика и предлагает готовый сценарий для детской разминки в игровой форме. Кроме этого, мультфильм подсказывает родителям как себя вести, если малыш расстроен и не хочет играть.



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