Ярмарка
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Ярмарка
8.72022, Ярмарка
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

На зелёной страничке альбома Ярмарка! Радость, веселье, народные гуляния. Цветняшки - главные продавцы товаров. Цыпленок ПИ предлагает покупателем сладости и торты, Волчонок У с Дедушкой Волком - сувениры, Котенок Мур дает концерт, а Зайчонок Скок устроил выставку картин. Серия знакомит малышей с понятием денег. Учит кооперироваться для решения общей задачи. Серия продемонстрирует взрослым способ поддержания детской предприимчивости и интересный вид семейного досуга. Смотрите серию и устраивайте ярмарку, открывайте свои таланты

Сериал Ярмарка 2 сезон 44 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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