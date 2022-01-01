Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На зелёной страничке альбома Ярмарка! Радость, веселье, народные гуляния. Цветняшки - главные продавцы товаров. Цыпленок ПИ предлагает покупателем сладости и торты, Волчонок У с Дедушкой Волком - сувениры, Котенок Мур дает концерт, а Зайчонок Скок устроил выставку картин. Серия знакомит малышей с понятием денег. Учит кооперироваться для решения общей задачи. Серия продемонстрирует взрослым способ поддержания детской предприимчивости и интересный вид семейного досуга. Смотрите серию и устраивайте ярмарку, открывайте свои таланты





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