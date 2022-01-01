Эта серия пока недоступна
Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
Праздничная серия, которая знакомит малышей с культурой празднования Рождества и тёплыми традициями семейных праздников, а также учит мечтать и верить в чудеса! На жёлтой страничке витает сладкий аромат рождественских пряников, которые испекла Курочка Коко. А Цыплёнка Пи и его младшего братишку под ёлкой ждёт сюрприз — настоящий рождественский поезд, который увозит их вместе с мамой в волшебное путешествие! По пути поезд собирает всех друзей Цыплёнка с их родителями, бабушками и дедушками…И привозит всех на белую страницу, в гости к Зайчонку, чтобы всем вместе душевно отметить праздник Рождества. Серия расскажет детям о том, как здорово отмечать праздник в окружении близких, разделяя с ними волшебство момента и ожидание чуда. А взрослым напомнит об их важной роли в формировании семейных традиций.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская