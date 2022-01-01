Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн

Праздничная серия, которая знакомит малышей с культурой празднования Рождества и тёплыми традициями семейных праздников, а также учит мечтать и верить в чудеса! На жёлтой страничке витает сладкий аромат рождественских пряников, которые испекла Курочка Коко. А Цыплёнка Пи и его младшего братишку под ёлкой ждёт сюрприз — настоящий рождественский поезд, который увозит их вместе с мамой в волшебное путешествие! По пути поезд собирает всех друзей Цыплёнка с их родителями, бабушками и дедушками…И привозит всех на белую страницу, в гости к Зайчонку, чтобы всем вместе душевно отметить праздник Рождества. Серия расскажет детям о том, как здорово отмечать праздник в окружении близких, разделяя с ними волшебство момента и ожидание чуда. А взрослым напомнит об их важной роли в формировании семейных традиций.



Сериал Рождественский поезд 2 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.