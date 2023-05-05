Развиваем эмоциональный интеллект, учимся распознавать обиду, злость и разрешать конфликты на детской площадке. В жизни друзей бывают не только радость и веселье, но еще и ссоры. Как быть, если хочется поиграть с чужой игрушкой, но её хозяин не хочет делиться? А что делать, если игрушку забирают у тебя? На все эти животрепещущие вопросы отвечают Цветняшки. С помощью простой и запоминающейся песенки, они рассказывают детям какими словами можно попросить у друга игрушку и что делать, если просьба остаётся без ответа. Кроме этого, серия посвящена технологии игры с песком. Цветняшки наглядно демонстрируют как копать ямку, насыпать песок совком в ведерко и делать песочную башню. А в конце серии малышей ждет мини-игра на развитие воображения и закрепление основных цветов и форм «Разноцветные стеклышки»

