Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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Цветняшки
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Сезон 2 Серия 19Бесплатно
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Цветняшки
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
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Сезон 2 Серия 23Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 24Бесплатно
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Сезон 2 Серия 25Бесплатно
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Сезон 2 Серия 26Бесплатно
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Сезон 2 Серия 34Бесплатно
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Сезон 2 Серия 35Бесплатно
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Сезон 2 Серия 36Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 37Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 38Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 39Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 40Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 41Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 42Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 43Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 44Бесплатно
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Цветняшки
Сезон 2 Серия 45Бесплатно
О сериале
Развиваем эмоциональный интеллект, учимся распознавать обиду, злость и разрешать конфликты на детской площадке. В жизни друзей бывают не только радость и веселье, но еще и ссоры. Как быть, если хочется поиграть с чужой игрушкой, но её хозяин не хочет делиться? А что делать, если игрушку забирают у тебя? На все эти животрепещущие вопросы отвечают Цветняшки. С помощью простой и запоминающейся песенки, они рассказывают детям какими словами можно попросить у друга игрушку и что делать, если просьба остаётся без ответа. Кроме этого, серия посвящена технологии игры с песком. Цветняшки наглядно демонстрируют как копать ямку, насыпать песок совком в ведерко и делать песочную башню. А в конце серии малышей ждет мини-игра на развитие воображения и закрепление основных цветов и форм «Разноцветные стеклышки»
СтранаРоссия
ЖанрМюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская