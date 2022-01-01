Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 39 смотреть онлайн

Развиваем мышление и логику с Котенком Мур и Бабушкой Кошкой. Учимся отгадывать и загадывать загадки. Знакомимся с фольклором. Расширяем словарный запас и развиваем речевой аппарат. Смотрим серию, учим загадки и пробуем загадывать и отгадывать. Поем вместе с Бабушкой Кошкой колыбельную полную любви и заботы



