Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 39 смотреть онлайн
О сериале
Развиваем мышление и логику с Котенком Мур и Бабушкой Кошкой. Учимся отгадывать и загадывать загадки. Знакомимся с фольклором. Расширяем словарный запас и развиваем речевой аппарат. Смотрим серию, учим загадки и пробуем загадывать и отгадывать. Поем вместе с Бабушкой Кошкой колыбельную полную любви и заботы
Сериал Загадки 2 сезон 39 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская