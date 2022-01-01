Праздник весны
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Праздник весны
8.72022, Праздник весны
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

На страничке Котенка Мур сверкают непривычные красные краски! Что же случилось? Бабушка Кошка приглашает всех жителей альбома на Праздник Весны – Китайский Новый год. Серия расширить кругозор малыша, познакомит с культурой другой страны и ее традициями. Если в вашей семей заскучали по праздникам, можно отметить Праздник Весны. В серии отображены все необходимые моменты для его организации.

Сериал Праздник весны 2 сезон 34 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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