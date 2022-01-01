Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На страничке Котенка Мур сверкают непривычные красные краски! Что же случилось? Бабушка Кошка приглашает всех жителей альбома на Праздник Весны – Китайский Новый год. Серия расширить кругозор малыша, познакомит с культурой другой страны и ее традициями. Если в вашей семей заскучали по праздникам, можно отметить Праздник Весны. В серии отображены все необходимые моменты для его организации.



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