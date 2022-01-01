Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Знакомим детей с увлекательной спортивной игрой — волейболом, учим их играть в команде и развиваем эмоциональный интеллект! Лисёнок Айяяй и его друзья проводят весёлую тренировку по волейболу для самых маленьких. Дайте малышу обычный воздушный шарик и предложите повторять движения за героями. Вместе с Цветняшками ребята тренируются правильно бить по мячу, узнают что такое «передача», «подача», «блок» и другие волейбольные термины. А еще — почувствуют как радостно учиться чему-то новому, особенно когда у тебя всё получается. Вместе с этим, малыши научатся распознавать такую яркую эмоцию как радость, запомнят её название и то, как она проявляется.



