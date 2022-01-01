Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн
О сериале
Зайчонок Скок и Волчонок У собрались на рыбалку, только вот удочку никак не смогли поделить. Рыбалка под угрозой! Дедушка Волк спешит на помощь и рассказывает друзьям о силе слова. Развиваем социальный и эмоциональный интеллект малыша, учим искать компромиссы и договариваться друг с другом. Пропагандируем роль старшего поколения в вопросах воспитания. Смотрите серию и учитесь договариваться, применяя силу слова
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
