Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн

Зайчонок Скок и Волчонок У собрались на рыбалку, только вот удочку никак не смогли поделить. Рыбалка под угрозой! Дедушка Волк спешит на помощь и рассказывает друзьям о силе слова. Развиваем социальный и эмоциональный интеллект малыша, учим искать компромиссы и договариваться друг с другом. Пропагандируем роль старшего поколения в вопросах воспитания. Смотрите серию и учитесь договариваться, применяя силу слова



Сериал Сила слова 2 сезон 37 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.