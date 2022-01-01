Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн

Учимся рисовать прямые линии с Зайчонком Скок и знакомимся с новым видом физической активности - катание на лыжах! Песеня "Лыжники", вошедшая в серию, не оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка! А ее структура и музыкальный ритм помогут развитию речевого аппарата малыша. Серия о зимних забавах, хорошем настроении и полезном досуге. Смотрим всей семьей и готовим лыжи для семейной прогулки !



Сериал Лыжники 2 сезон 30 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.