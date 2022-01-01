Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В гости к семей Зайцев пришли гости, а с ними Зайчонок Прыг. Он грустно стоит в сторонке пока взрослые веселятся , а друзья Цветняшки рисуют елочки, не приглашая его присоединиться. Несмотря на веселую песенку Зайчонка Скок на белой страничке совсем невесело. Друзья разбираются в чем дело. Не получается радоваться, когда кто-то рядом грустит. Цветняшки принимают правильное решение познакомиться с новым другом. Серия учит сопереживать чувствам другого, формирует позитивные стратегии поведения в ситуациях, когда группа не принимает одного. Серия рекомендуется к семейному просмотру. Посмотрите вместе с малышом и поговорите о ситуации, которая возникла в серии о важности принятия друг друга несмотря на разность позиций и взглядов.





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