Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн

О сериале

Цыпленок Пи простудился. Вместе с Курочкой Коко они ждут врача. Ну как же не хочется лечиться и пить лекарства. Но оказывается болеть очень неприятно, можно пропустить много интересного. Я здоровым быть хочу – говорит Пи и смело следует рекомендациям врача. Серия рекомендована к семейному просмотру. Она поможет родителями в ситуациях отказа малыша принимать лекарства. Формирует позитивное отношение к врачам

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

