Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн

Цыпленок Пи простудился. Вместе с Курочкой Коко они ждут врача. Ну как же не хочется лечиться и пить лекарства. Но оказывается болеть очень неприятно, можно пропустить много интересного. Я здоровым быть хочу – говорит Пи и смело следует рекомендациям врача. Серия рекомендована к семейному просмотру. Она поможет родителями в ситуациях отказа малыша принимать лекарства. Формирует позитивное отношение к врачам



