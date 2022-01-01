8.82022, Лекарство
Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн
О сериале
Цыпленок Пи простудился. Вместе с Курочкой Коко они ждут врача. Ну как же не хочется лечиться и пить лекарства. Но оказывается болеть очень неприятно, можно пропустить много интересного. Я здоровым быть хочу – говорит Пи и смело следует рекомендациям врача. Серия рекомендована к семейному просмотру. Она поможет родителями в ситуациях отказа малыша принимать лекарства. Формирует позитивное отношение к врачам
Сериал Лекарство 2 сезон 41 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская