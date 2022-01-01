Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рассказываем малышам зачем нужно чистить зубы и формируем привычку заботиться об их здоровье, избавляя от страха перед посещением стоматолога. Лисёнок Айяяй и его друзья решили схитрить и не чистить утром зубы, чтобы поскорее пойти играть. Но Папа Лис не стал их заставлять, а вместо этого отвёз малышей к зубному врачу. С помощью капелек Цветняшек и весёлой песенки доктор объяснила ребятам, что происходит с зубками, если их не чистить, не показывать врачу и грызть сладкие леденцы — на них нападают злые микробы и разрушают. Хорошо, что есть зубная щётка, паста и доктор, который может зубкам помочь! Серия подсказывает родителям как лучше действовать в ситуации, когда ребёнок отказывается чистить зубы — вместо прямого указания, рассказать историю, которая поможет малышу самому сделать вывод о важности ухода за полостью рта.



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