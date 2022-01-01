Жили-были зубки
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Жили-были зубки
8.72022, Жили-были зубки
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Рассказываем малышам зачем нужно чистить зубы и формируем привычку заботиться об их здоровье, избавляя от страха перед посещением стоматолога. Лисёнок Айяяй и его друзья решили схитрить и не чистить утром зубы, чтобы поскорее пойти играть. Но Папа Лис не стал их заставлять, а вместо этого отвёз малышей к зубному врачу. С помощью капелек Цветняшек и весёлой песенки доктор объяснила ребятам, что происходит с зубками, если их не чистить, не показывать врачу и грызть сладкие леденцы — на них нападают злые микробы и разрушают. Хорошо, что есть зубная щётка, паста и доктор, который может зубкам помочь! Серия подсказывает родителям как лучше действовать в ситуации, когда ребёнок отказывается чистить зубы — вместо прямого указания, рассказать историю, которая поможет малышу самому сделать вывод о важности ухода за полостью рта.

Сериал Жили-были зубки 2 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

Всё