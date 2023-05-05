Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

Цветняшки отправляются на футбольный матч! Сегодня они настоящие болельщики. В руках хлопушки, и плакаты, придуманы речевки и кричалки. Футбольный матч начался, а с ним и ураган эмоций – радость от забитого гола и горечь от пропущенного. Развиваем эмоциональный интеллект, показываем значение поддержки для человека, осваиваем новый вид семейного досуга – поход на стадион! Разучиваем песенку «Я болельщик» и отправляемся на спортивные соревнования поддержать любимую команду

