Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Воспитываем уважительное отношение к маме и её труду, рассказывая о маминых удивительных суперспособностях. Развиваем внимательность и умение подражать взрослым. На страничке у Цыплёнка Пи друзья спорят о том, кто такой супергерой. Наконец, в споре родилась истина: супергерой — это мама! Мама может делать тысячу дел одновременно, она всегда начеку, защитит от обидчиков и, если надо — не спит всю ночь, сидя у кроватки малыша. Серия уделяет внимание развитию эмпатии, а также рассказывает малышам о том, что такое спор и в чем может быть его польза. Родителям же эпизод напоминает о необходимости поддерживать малыша в любой ситуации.



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