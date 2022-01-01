Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Внимание, на арене цирка — Цветняшки! Знакомимся с новым видом искусства и развиваем эмоциональный интеллект! Котёнок Мур устраивает весёлое цирковое представление, приглашая друзей на роли артистов. Благодаря Цветняшкам, малыши познакомятся с основными цирковыми жанрами: клоунадой, хождением по канату, жонглированием, фокусами. Цирк — это не только захватывающее зрелище, но и чувство радости. Артисты танцуют и поют песенку про радость, показывая как проявляется эта яркая эмоция, чтобы научить ребят распознавать ее у себя и у других. Идея для выходного дня — поиграйте в цирк, предложив малышу выступить в своем любимом жанре и обязательно покажите сами несколько трюков и фокусов. Выступая даже на воображаемой сцене, ребёнок развивает фантазию, воображение и становится увереннее в себе, а совместная игра укрепляет эмоциональную связь со взрослым.



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