Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На синей страничке альбом настоящее происшествие. В птичьей семье завелись птенцы-хулиганы. Много нехороших поступков на их счету - обижают младших, деруться, нарушают общественный порядок, забирают чужие вещи. Дедушка Волк с друзьями Волчонка У спешат на помощь. Тут своими силами не обойтись. Дедушка Волк вызывает полицию. Серия познакомит малышей с важной профессией полицейских, продемонстрирует правила поведения в ситуациях, связанных с нарушением порядка





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