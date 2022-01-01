Происшествие
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Происшествие
8.72022, Происшествие
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

На синей страничке альбом настоящее происшествие. В птичьей семье завелись птенцы-хулиганы. Много нехороших поступков на их счету - обижают младших, деруться, нарушают общественный порядок, забирают чужие вещи. Дедушка Волк с друзьями Волчонка У спешат на помощь. Тут своими силами не обойтись. Дедушка Волк вызывает полицию. Серия познакомит малышей с важной профессией полицейских, продемонстрирует правила поведения в ситуациях, связанных с нарушением порядка

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8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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