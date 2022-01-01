Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На желтой странице солнечный день превратился в пасмурный. Смех и хорошее настроение исчезли, а слезы и грусть тут как тут. Что же случилось? У Цыпленка Пи вырвалось злое слово, и Котенок Мур не смог сдержать слез от обиды. Самое время взрослым прийти на помощь и помочь друзьям в непростой ситуации. Курочка Коко с честью выдержала испытание и помогла друзьям помириться. Развиваем эмоциональный интеллект малышей и показываем взрослым позитивные стратегии поведения. А еще говорим о дружбе и учимся собирать из частей целое.



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