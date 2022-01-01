Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Расширяем представление об окружающем мире, тренируем мелкую моторику и развиваем эмоциональный интеллект! Вместе с Зайчонком Скок и его друзьями малыши помогут рыбкам найти их плавники и заодно узнают какие они бывают и для чего нужны. А в конце Цветняшки расскажут о том, как радостно становится на душе, когда кому-то помогаешь. Серия подсказывает родителям идею простой игры «Плавники для рыбок». Для нее понадобятся нарисованные разноцветные рыбки без плавников, вырезанные из цветной бумаги треугольники и клей. Выполняя аппликацию вместе с героями мультфильма, ребята будут развивать мелкую моторику, творческие и умственные способности.



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