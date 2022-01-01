Примирение
Wink
Детям
Цветняшки
2-й сезон
Примирение
8.72022, Примирение
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Учим малышей распознавать у себя и у других такие негативные эмоции как злость и грусть. Знакомим детей с разными ритуалами примирения, которые помогают завершить ссору.
Благодаря Цветняшкам ребята узнают, что дружба — это не только игры и веселье. Иногда между друзьями случаются ссоры и недоразумения. Хорошо, что есть специальная песенка, которая поможет быстро помириться!
Серия предлагает маленьким зрителям сразу несколько готовых ритуалов, которые можно разучить, повторяя за Цветняшками, и использовать для примирения. Порепетируйте с малышом разные способы мириться и предлагайте вспомнить их в конфликтных ситуациях.

Сериал Примирение 2 сезон 24 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

Всё