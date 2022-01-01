Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учим малышей распознавать у себя и у других такие негативные эмоции как злость и грусть. Знакомим детей с разными ритуалами примирения, которые помогают завершить ссору.

Благодаря Цветняшкам ребята узнают, что дружба — это не только игры и веселье. Иногда между друзьями случаются ссоры и недоразумения. Хорошо, что есть специальная песенка, которая поможет быстро помириться!

Серия предлагает маленьким зрителям сразу несколько готовых ритуалов, которые можно разучить, повторяя за Цветняшками, и использовать для примирения. Порепетируйте с малышом разные способы мириться и предлагайте вспомнить их в конфликтных ситуациях.



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