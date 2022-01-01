Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Знакомим детей с увлекательной спортивной игрой — баскетболом, учим их играть в команде и развиваем эмоциональный интеллект! С новой серией музыкального мультсериала “Цветняшки” малыши научатся не сдаваться и добиваться поставленных целей. Помимо этого, новый эпизод познакомит юных зрителей с правилами игры в “детский” баскетбол, в который можно начинать играть сразу после просмотра!
Сериал Баскетбол 2 сезон 28 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская