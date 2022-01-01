Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 28 смотреть онлайн

Знакомим детей с увлекательной спортивной игрой — баскетболом, учим их играть в команде и развиваем эмоциональный интеллект! С новой серией музыкального мультсериала “Цветняшки” малыши научатся не сдаваться и добиваться поставленных целей. Помимо этого, новый эпизод познакомит юных зрителей с правилами игры в “детский” баскетбол, в который можно начинать играть сразу после просмотра!



